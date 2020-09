Teneva in casa oltre 3 chili di marijuana: arrestato pusher

I carabinieri di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno arrestato il 26enne catanese Salvatore Concetto Vaccalluzzo, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'eccessivo andirivieni di persone dall’abitazione del detenuto ( che si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio) ha attirato l’attenzione dei militari i quali, scegliendo il momento propizio e sfruttando il consueto controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative, sono entrati in quell’appartamento di via Poulet, nel cuore del quartiere San Cristoforo, luogo in cui, grazie anche al prezioso fiuto del pastore tedesco “King”, hanno rinvenuto e sequestrato circa 3,2 chilogrammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, occultati all’interno di due distinti mobili ubicati sul balcone di casa, nonché diverso materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

