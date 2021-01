Teneva in casa una pistola e marijuana: arrestato

La polizia ha ritrovato l'arma di provenienza illecita e il necessario per confezionare le dosi da spacciare

La polizia ha arrestato il pregiudicato Domenico Dario Blandini (del 1987), ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, durante i servizi finalizzati al controllo del territorio ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giorgio, il personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” ha operato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del Blandini alla ricerca di armi o sostanze stupefacenti. All’esito della perquisizione, sono stati rinvenuti, occultati all’interno di un vano ricavato in un armadio, una pistola semiautomatica Berretta 98 FS calibro 9x21 di provenienza illecita, con due caricatori, 150 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale da confezionamento delle dosi da spaccio. Pertanto, Domenico Dario Blandini è stato arrestato per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, nonché indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed, espletate le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Ragusa.