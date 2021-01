Tenta di disfarsi della droga alla vista dei poliziotti: arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati nel territorio di competenza, il personale del Commissariato di Adrano ha proceduto all’arresto di R.G. di anni 19, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, gli agenti di polizia, durante il normale svolgimento di pattugliamento, hanno rintracciato un ciclomotore con a bordo due soggetti. Riconosciuti quali pluripregiudicati aventi precedenti specifici per spaccio, hanno deciso di procedere al controllo e alla loro identificazione. I due, alla vista della volante, si sono dati alla fuga cercando di fare perdere le proprie tracce approfittando delle viuzze del centro storico della città. Il passeggero, durante il tentativo di fuga, ha estratto una busta in cellophane dalla tasca destra del giubbotto e l'ha gettava via. Gli operatori, senza mai perdere di vista i fuggitivi, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarli riuscendo a recuperare la busta, dove all’interno erano contenuti 21 involucri carta stagnola contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 17 grammi. Pertanto, hanno arrestato il passeggero del ciclomotore e la sostanza rinvenuta è stata sequestrata. Gli agenti hanno accertato inoltre che il mezzo utilizzato per la fuga fosse privo della regolare documentazione prevista per la circolazione stradale, infatti il ciclomotore era sprovvisto di assicurazione e della targa identificativa, mentre il conducente era privo della patente di guida. Entrambi i soggetti sono stati sanzionati inoltre, per aver viaggiato a bordo del ciclomotore senza casco e per violazione delle prescrizioni anticovid: complessivamente i poliziotti hanno elevato sanzioni per circa 9.000 euro.