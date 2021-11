Tenta di uccidere il figlio lanciandogli contro dei coltelli, arrestato padre violento

I carabinieri della stazione di Bronte hanno arrestato un 44enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Intorno alle 21, ai militari in servizio perlustrativo non è passata inosservata la scena di due persone che si rincorrevano per strada tra il viale Cavalieri di Vittorio Veneto e la via Merano. Li hanno pertanto immediatamente raggiunti e riconosciuti come padre e figlio, rispettivamente di 44 e 19 anni. Nonostante la loro presenza, continuavano a strattonarsi in modo violento in particolar modo il genitore gli gridava: "Stasera ti ammazzo, portatevelo perché lo ammazzo, vedete voi se un figlio si deve permettere di alzargli le mani a suo padre". La mediazione dei militari ha permesso di separare i due contendenti. Così, mentre il padre faceva rientro nella sua abitazione, il figlio ha raccontato ai militari che quella era soltanto l’ennesima manifestazione violenta del genitore che, a sua memoria, era spesso preda dei fumi dell’alcol rendendo impossibile la conduzione di una normale vita familiare a lui, alla madre ed alla sorella. Quest’ultima, arrivata nel frattempo, ha confermato le difficoltà patite all’interno della loro casa e le aggressioni fisiche ad opera del genitore. Il ragazzo quindi, temendo una nuova aggressione da parte del padre, ha chiesto ai militari di essere scortato sino a casa nell’intento di prelevare alcuni indumenti, ma incredibilmente, ancora una volta in presenza dei militari, il padre si è scagliato contro di lui correndo e brandendo due coltelli della lunghezza di 30 centimetri. Solo per lo scatto fulmineo del giovane non è riuscito a ferirlo, imprecando di non essere riuscito nel suo intento dopo averglieli lanciati contro. E’ stato pertanto immediatamente bloccato dai militari, proprio mentre sopraggiungevano la figlia dell’uomo e la moglie. Quest’ultima ha poi espresso il proprio disagio ai militari per la situazione ormai pericolosa per lei stessa ed i figli, aggiungendo di essere stata più volte insultata e percossa dal marito. Fino a quel momento non aveva mai denunciato i fatti anche in occasione di altri interventi delle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di termini Imerese, permarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.