Tenta furto in un'associazione culturale di piazza Teatro Massimo: arrestato

Lo scorso 12 marzo, personale del commissariato centrale ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino ivoriano accusato di rapina e tentato furto, commessi entrambi nella giornata di sabato 9 marzo scorso, all'interno di un'associazione culturale con sede nei pressi di piazza Teatro Massimo. L'attività di indagine che ha portato all'adozione del provvedimento di fermo, è scaturita da una denuncia presentata presso il commissariato centrale dalla titolare dell'associazione culturale.

La donna ha raccontato che, nel primo pomeriggio dello scorso sabato, un extracomunitario si era introdotto all'interno dei locali dell’associazione, dove si stavano svolgendo delle lezioni di danza, e, con la scusa di chiedere una birra, si è avvicinato al bancone del bar, in quel momento chiuso. All'improvviso ha aperto la cassa e si è impossessato di una banconota da 50 euro, nonostante la resistenza della titolare che, accortasi delle sue intenzioni, ha tentato di impedirgli di appropriarsi del denaro, ma senza esito in quanto l'uomo l'ha spintonata riuscendo a dileguarsi.

Poche ore dopo, lo stesso si è introdotto nuovamente all’interno dei locali dell'associazione per compiere un furto ma, vistosi scoperto, si è dato alla fuga. A seguito della denuncia, il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato ha proceduto a visionare le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza dell'associazione, individuando l'autore dei fatti. Nella mattinata di oggi, i poliziotti lo hanno riconosciuto nei pressi di piazza Teatro Massimo, intento ad infastidire alcuni passanti e, pertanto, lo ha sottoposto a un controllo; lo stesso ha opposto resistenza e, dopo una breve colluttazione, è stato condotto presso gli uffici del commissariato.

Accertamenti successivi hanno consentito di identificarlo per un cittadino ivoriano di 22 anni, senza fissa dimora, irregolare e già inottemperante all’obbligo di lasciare il territorio nazionale. Pertanto, ricorrendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestatigli, sussistendo il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di fuga, trattandosi di un uomo senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo e, su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica, associato presso la casa circondariale di liazza Lanza. Inoltre, è stato anche indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.