Tenta furto all'interno di un'auto in sosta, bloccato da poliziotto libero dal servizio

Nel primo pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Landolina, a supporto di un collega libero dal servizio, che aveva fermato l’autore di un furto. Poco prima, il poliziotto fuori servizio, aveva notato una persona rompere il deflettore di un’auto in sosta e rubare dal suo interno due cassette contenenti attrezzi.

Intervenuto immediatamente, ha bloccato l’autore del fatto che, nel frattempo, ha tentato di allontanarsi. A quel punto l’agente ha richiesto l’intervento delle volanti. Il fermato, un 41enne di nazionalità marocchina con precedenti a carico, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di trovare un coltello e un frangi-vetro, sottoposti a sequestro. L’uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.