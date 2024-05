"Topo d'auto" catanese in trasferta a Messina: arrestato da un carabiniere libero dal servizio

Subito dopo la mezzanotte dello scorso 11 maggio, in via Natoli, a Messina un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un 25enne catanese, già noto alle forze dell'ordine, cogliendolo sul fatto mentre stava tentando di forzare la portiera di un'auto parcheggiata in strada. L'uomo, nello specifico, è stato sorpreso dal carabiniere mentre stava armeggiando, con un arnese, vicino ad una macchina in sosta, nel tentativo di aprire la portiera e rubare il mezzo. Il militare ha subito allertato la centrale operativa del comando provinciale di Messina, che ha inviato una pattuglia di rinforzo, bloccando l’uomo proprio nel momento in cui stava armeggiando sulla carrozzeria.

Il malvivente è stato identificato sul posto grazie al supporto dei colleghi e poi trasportato in caserma. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice del tribunale di Messina ha disposto la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nella sua abitazione in orari prestabiliti. Dovrà difendersi dall'accusa di tentato furto aggravato di autovettura.