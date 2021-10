Tenta furto in un B&b: inseguito e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti presso nel centro storico, doove era stato segnalato un furto in atto in un'abitazione ad opera di due individui. Sul posto c'erano due persone che stavano tentando di rubare alcune biciclette, ma alla vista della polizia, si sono dati alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato uno dei due, che ha opposto strenua resistenza, causando lesioni a tre dei poliziotti intervenuti, i quali comunque nonostante le difficoltà sono riusciti a immobilizzarlo.

L’uomo, soggetto noto in quanto pluripregiudicato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pinza e un taglierino. Si è verificato che i soggetti dopo aver forzato il portone di ingresso dell’abitazione, avevano scardinato una porta posta al pian terreno e successivamente la porta di una struttura ricettiva ubicata al primo piano, mettendo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti da asportare. Sul posto è giunto anche il proprietario del b&b che ha formalizzatp la relativa denuncia. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato in concorso con persona da identificare, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché evasione dagli arresti domiciliari. Su disposizione del magistrato di turno veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.