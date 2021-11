Tenta furto all'interno di un locale del Teatro Massimo, ladro bloccato

Questa mattina, le volanti hanno arrestato un pregiudicato 36enne, per il reato di tentato furto aggravato. Nello specifico, intorno alle ore 6:00 alcuni equipaggi, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, sono stati inviati in un locale del centro, in zona piazza Teatro Massimo, dove al 112 , erano stati segnalati dei rumori sospetti. Sul posto gli agenti hanno trovato che la vetrina del locale presentava un vistoso foro e hanno ascoltato dei forti rumori provenire dall’interno. Quindi, hanno chiuso le uscite del locale e ispezionato gli ambienti, riuscendo così a individuare e bloccare il ladro che si trovava ancora all’interno dell’attività commerciale, dove aveva messo a soqquadro il bancone e la cassa. Da accertamenti, l’uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Catania, con divieto di uscire di casa dalle 20:00 alle 07:00. E' stato così arrestato per il reato di tentato furto aggravato e segnalato all’Autorità giudiziaria competente per la violazione delle prescrizioni cui era in atto sottoposto. Su disposizione del P.M. di turno l’arrestato pertanto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.