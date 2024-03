Tenta di rubare dei vestiti in un negozio di via Etnea, ma i commessi chiamano i carabinieri

Un 53 enne catanese pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver provato a rubare degli abiti maschili in un negozio d'abbigliamento di via Etnea. Gli impiegati, che lo conoscevano già bene, lo avevano visto aggirarsi con fare sospetto tra gli espositori degli abiti maschili ed il responsabile del punto vendita ha quindi chiamato i carabinieri, richiedendo un loro intervento. Quando la gazzella è arrivata in negozio, il ladro aveva già prelevato dagli scaffali 3 paia di jeans di un noto brand italiano, dirigendosi verso i camerini e chiudendosi dentro.

Sentendo il rumore dell’antitaccheggio che veniva staccato, i militari sono intervenuti all’interno del salottino di prova, trovandolo intento ad armeggiare con una tronchesina. Aveva già nascosto sotto il giaccone un paio di jeans e si stava dando da fare per strappare le placchette applicate agli altri due pantaloni. Dopo l'arresto, convalidato dall'autorità giudiziaria, i capi di abbigliamento del valore di circa 600 euro sono stati restituiti al commerciante.