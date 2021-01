Tenta il furto di un'auto in via Cardinale Nava, arrestato

La polizia ha arrestato D.B.S., classe 1988, per i reati di tentato furto aggravato di autovettura e furto consumato di un cellulare e un’autoradio. Nello specifico, personale dipendente della squadra volante, a seguito di nota diramata via radio dalla sala operativa, si è recato in via Cardinale Nava dove era stato segnalato un giovane abbigliato con giubbotto verde intento ad armeggiare su una autovettura monovolume di colore grigio. L’uomo descritto è stato colto nel tentativo di furto aggravato e trovato in possesso di un cacciavite che è stato sequestrato. Nella borsa a tracolla sono stati trovati un’autoradio e un cellulare, che lui stesso dichiarava di aver rubato circa un’ora prima da un’autovettura parcheggiata in via Carrubella dopo averla forzata. Dopo la formalizzazione delle denunce da parte delle vittime, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno immediatamente liberato.