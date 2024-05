Aeroporto, prova a imbarcarsi con un coltellaccio in valigia: cittadino argentino denunciato

Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Vienna portando con sé, in valigia, un grosso coltello. L’uomo, un 31enne argentino, ha raggiunto l’aeroporto di Catania, si è presentato nell’area delle partenze e si è regolarmente messo in coda per i consueti controlli di sicurezza. Le verifiche ai raggi X del bagaglio hanno insospettito il personale della sicurezza aeroportuale che ha proceduto a effettuare un controllo mirato che ha consentito di rinvenire un coltello di 26 centimetri sequestrato dalla polizia di frontiera. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno denunciato il passeggero in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto di armi e oggetti atti a offendere.