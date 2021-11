Tenta la fuga in auto con la cocaina a bordo: arrestato pusher

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 23enne catanese perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri i militari, mentre stavano transitando in via Palermo hanno notato una Smart Fortwo il cui conducente, che sfrecciava a tutto gas in direzione del viale Tirreno non ha rispettato l'alt, ingaggiando anzi una rocambolesca fuga con i carabinieri alle calcagna. L’inseguimento si è protratto a lungo ed ha visto l’accorrere in ausilio di altre pattuglie così che il fuggiasco, nella concitazione di quei momenti, ha rischiato di coinvolgere pedoni ed autovetture sul suo percorso, finendo la propria corsa sul cordolo di un marciapiede che ha fermato la marcia del suo veicolo, proseguendo quindi a piedi la sua fuga per le vie circostanti. I militari non lo hanno perso di vista, notando infatti che il 23enne ha lanciato una busta all’interno di un’area privata recintata in via Pelagie, venendo infine bloccato all’interno di uno spazio condominiale sito al primo piano di una palazzina in quella stessa strada. All’interno della busta di cellophane di cui il giovane si era disfatto, che era stata immediatamente recuperata, sono state rinvenute ben 79 dosi di cocaina mentre a quest’ultimo, oltre all’arresto è stata contestata anche la violazione di una lunga sfilza di articoli del codice della strada con relative sanzioni per un ammontare complessivo di 5.900 euro. Il 23enne è stato associato al carcere di piazza Lanza in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.