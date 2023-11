Tenta di uccidere un 67enne a colpi di pistola e poi si toglie la vita, indagano i carabinieri

Tentato omicidio e suicidio a Randazzo nel primo pomeriggio di oggi. Un 87enne ha tentato di uccidere un uomo di 67 anni sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, poi con la stessa arma si è tolto la vita. Indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo e del comando provinciale di Catania. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le personalità delle due persone coinvolte e le loro frequentazioni per capire in che rapporti erano e risalire a dinamica e movente del tentato omicidio-suicidio. Il ferito, colpito all'avambraccio sinistro e all'addome, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato in codice rosso con un elicottero del 118.

In aggiornamento