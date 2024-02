Tenta di rubare le armi del padre per farla finita: 28enne salvato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea sono riusciti ad evitare che un 28enne del luogo si togliesse la vita, bloccandolo in tempo presso la sua abitazione mentre tentava di entrare in possesso di alcune armi. Il giovane era caduto da qualche tempo in uno stato depressivo per questioni lavorative e, ieri mattina, è riuscito a sottrarre al padre le chiavi dell’auto di famiglia per porsi alla guida del mezzo e scappare via, spegnendo poi il cellulare per non essere rintracciato.

Una finta fuga in auto

I familiari hanno capito che qualcosa non andava e si sono rivolti ai carabinieri della stazione locale per chiedere aiuto, confidando loro lo stato di confusione in cui versava il ragazzo. Nella realtà dei fatti, però, la fuga era solo un lucido tentativo di depistaggio, ideato per avere campo libero in casa e riuscire ad aprire l’armadio blindato del padre. Che, da cacciatore in possesso di porto d'armi, custodiva legalmente due fucili ed una carabina. Fortunatamente, i militari hanno collegato lo stato di depressione con la presenza di armi in quell'abitazione e, intuendo la possibile mossa del 28enne, si sono recati velocemente in quell'appartamento per eseguire un controllo. Dopo aver fatto irruzione in casa, hanno infatti sorpreso il ragazzo mentre cercava di aprire la cassaforte contenente le armi del genitore.

La confessione ai carabinieri

Non potendo negare l'evidenza, il giovane ha confessato i propri propositi suicidi, ammettendo di volerla fare finita. Dopo averlo calmato e rassicurato, parlando a lungo con lui per capire quali fossero le motivazioni alla base del gesto disperato, i carabinieri di Zafferana hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno accompagnato l'uomo presso l'ospedale di Giarre per accertamenti medici. Le armi sono state successivamente ritirare in via precauzionale: saranno restituite al padre quando la situazione sarà migliorata. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678