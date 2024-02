Tenta il suicidio in casa, ma i poliziotti aprono la porta e lo salvano

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, la polizia di Stato ha predisposto articolati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione per i quartieri periferici della città. Con queste finalità, gli agenti del Commissariato di Nesima hanno effettuato una capillare perlustrazione delle vie e delle piazze dei quartieri di Nesima, Monte Po' e San Giovanni Galermo. Sono stati effettuati, anche, numerosi posti di controllo nelle zone ed identificati numerosi clienti e frequentatori di esercizi pubblici, soprattutto chioschi, bar e centri scommesse, per verificarne la frequentazione da parte di pregiudicati.

Nel corso dei servizi, uno degli equipaggi del commissariato è intervenuto a seguito di una telefonata giunta al 112 nella quale era stato segnalata la presenza di un uomo che stava minacciando un gesto estremo. Sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di una persona barricata ed intenzionata a compiere l’insano gesto. I poliziotti, intuita la gravità della situazione, sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso. Non appena entrati nell’appartamento hanno subito notato l’uomo con una corda in mano. A quel punto, due agenti sono riusciti a tranquillizzare l’uomo, in evidente stato di alterazione per aver ingerito alcool e psicofarmaci. Dopo averlo riportato alla calma lo hanno affidato al personale sanitario, intervenuto sul posto, per gli accertamenti e le cure del caso.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678 .