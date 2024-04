Tenta il suicidio gettandosi con l'auto in mare: salvato da un diportista

Nella tarda mattiniata di oggi, un uomo ha tentato di suicidarsi lanciandosi con la propria auto all'interno del porto di Aci Trezza. E' stato tratto in salvo grazie al coraggioso intervento dell'operatore di una imbarcazione utilizzata per gite turistiche, che ha assistito alla scena in diretta e si è buttato in acqua senza esitazione, traendolo in salvo tramite l'estrazione dal finestrino. Successivamente, i soccorritori hanno effettuato con successo delle procedure di rianimazione in banchina. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, che dovranno ora recuperare la vettura affondata, e la guardia costiera con una propria imbarcazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678 .