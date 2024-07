Tenta di farla finita lanciandosi sotto la stazione, 27enne salvato in extremis | Video

Gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno tratto in salvo, questa mattina, un giovane straniero di 27 anni che ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi nel vuoto. Una segnalazione telefonica ha comunicato agli agenti la presenza dell’uomo sul muro di cinta che delimita la stazione centrale. Rischiava di cadere nel vuoto ed era già penzoloni sul litorale. Dopo averlo individuato, i poliziotti si sono subito adoperati per evitare che potesse portare a compimento il gesto estremo, lasciandosi cadere da un’altezza di almeno 20 metri. Dopo alcuni tentativi per cercare di convincerlo a desistere, l’uomo ha effettivamente lasciato la presa. Per sua fortuna, è stato preso al volo dai poliziotti che l’hanno afferrato appena in tempo, agganciandolo dalle braccia.

Con un intervento in extremis, sono quindi riusciti a portarlo in salvo. La polizia ferroviaria ha poi richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118 per fornire al 27enne le cure del caso. E' stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro per effettuare ulteriori accertamenti. L’uomo era privo di documenti e visibilmente frastornato, forse sotto l’effetto di farmaci. Non ha dato alcuna spiegazione sulle motivazioni che lo avevano indotto a tentare di farla finita.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678

