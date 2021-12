Ingerisce veleno per topi per farla finita: rintracciato e salvato dalla polizia

Voleva farla finita ma è stato strappato alla morte grazie all'intervento della polizia. I fatti sono accaduti lo scorso 5 dicembre a Caltagirone quando la famiglia di un uomo di 33 anni ha dato l'allarme. Il giovane aveva ingerito del veleno per topi e si era allontanato di casa: sulle sue tracce si è messo subito un ispettore libero dal servizio, diramando la nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine e attivando le indagini del caso.

Il 33enne è stato localizzato grazie al suo cellulare e si era appartato in una zona isolata. E' stato trovato all’interno di un terreno, a torso nudo al freddo e sotto la pioggia battente.

Il malcapitato era semicosciente e alla vista degli agenti ha pronunciato frasi sconnesse, manifestando volontà suicida. Cosicché è stato prima riparato delle intemperie e celermente condotto al pronto soccorso.

In ospedale i poliziotti lo hanno convinto, con non poca fatica, ad assumere le terapie che personale medico voleva somministrare, per evitare serie conseguente date dall’assunzione del veleno.Dopo non brevi momenti concitati la situazione si è stabilizzata e il giovane è rimasto in osservazione al pronto soccorso sotto terapia medica.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.