Tentano con disinvoltura di asportare una Giulietta: arrestati

I carabinieri della sezione operativa di Gravina di Catania hanno arrestato Emanuele Bonaccorso 33enne, Daniele Ventimiglia 23enne, Luca Geremia, 41enne, poiché ritenuti responsabili di tentato furto. Nello specifico i militari durante una pattuglia hanno notato i tre, a bordo di un’autovettura che, passando accanto ad una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lungo la strada, avevano repentinamente rallentato. I carabinieri decidevano quindi di osservare i tre che effettuavano un secondo passaggio e, mentre uno rimaneva alla guida del mezzo, gli altri due scendevano avvicinandosi al loro obiettivo, guardandosi intorno e stiracchiandosi, con tranquillità per non destare sospetti. Una volta avvicinatisi alla Giulietta hanno tentato di aprire lo sportello lato guidatore con un grimaldello. A questo punto i militari sono intervenuti ed i malviventi hanno tentato una breve fuga salvo poi essere bloccati dopo alcune centinaia di metri. Gli arrestati sono stati relegati in regime di arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.