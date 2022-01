Tentano furto di rame alla piscina di Nesima: arrestati

Nel pomeriggio del 31 dicembre 2021, la polizia ha tratto in arresto due individui, C.S. del '67 e T.F., dell'80, entrambi pregiudicati, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nello specifico, intorno alle ore 16.40, il personale dipendente della sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stato inviato presso il centro sportivo comunale delle piscine di Nesima a seguito di segnalazione di allarme per furto giunta presso la Sala Operativa dell’Istituto di Vigilanza. Tempestivamente giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno intercettato i due individui, viaggianti a bordo di un motociclo, mentre uscivano dall’unico accesso dell’impianto. Ne scaturiva pertanto un breve inseguimento che si è concluso nei pressi della struttura dove i due individui sono stati raggiunti e bloccati. Gli stessi dopo essersi introdotti all’interno dell'impianto sportivo ed aver danneggiato i sensori a batteria installati nel cunicolo che collega la cabina elettrica con l’impianto della piscina, hanno tranciato dei cavi di rame senza riuscire però ad asportarli grazie al tempestivo arrivo dei poliziotti. Entrambi i pregiudicati sono stati tratti in arresto e posti a disposizione del P.M. di turno.