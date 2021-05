Tentano furto in un ristorante di San Giovanni li Cuti, un arresto

La scorsa notte, le volanti, impegnate nell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo, e denunciato in stato di libertà la sua complice, per il reato di tentato furto aggravato in concorso

La scorsa notte, le volanti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo, e denunciato in stato di libertà la sua complice, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nello specifico: intorno alle ore 2:00 gli operatori sono intervenuti presso un noto ristorante di San Giovanni li Cuti, dove era stata segnalata la presenza di un giovane, classe 1996, che, dopo aver forzato l’ingresso, si era introdotto all’interno del locale. Grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del ristorante il giovane è stato prontamente individuato e bloccato; poco distante dal luogo è stata anche bloccata anche la complice che si era allontanata prima dell’arrivo degli operatori. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del giovane, sono stati trovati suppellettili, costituenti parte di refurtiva rubata precedentemente dallo stesso ristorante; all’interno dell’autovettura è stata rinvenuta, infine, della sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 8 grammi; l’uomo, pertanto, è stato indagato anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.