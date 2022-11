Tentano furto in un supermercato di corso Sicilia, tre fermati

Nel corso della notte, personale delle volanti è stato inviato in corso Sicilia a seguito di una segnalazione di furto in atto presso un noto supermercato. Sul posto, personale dell’Istituto di vigilanza aveva bloccato tre persone che stavano tentando di entrare all’interno del deposito merci: due cittadini stranieri senza fissa dimora e un giovane italiano. I tre, muniti di un telecomando, riuscivano ad aprire il cancello del deposito merci sotterraneo e, con l’aiuto di un grosso cacciavite, forzavano una prima porta che fungeva da intercapedine, per poi tentare di forzarne una seconda che accedeva direttamente all’interno del magazzino, senza riuscire nell’intento per l’intervento delle guardie particolari giurate. I tre venivano, quindi, arrestati per tentato furto aggravato in concorso, e accompagnati in Questura. Il Pm di turno ha disposto che gli arrestati venissero associati presso le camere di sicurezza della Questura.