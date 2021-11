Tentano scasso alla colonnina Sostare: arrestati

Gli agenti delle Volanti, verso la mezzanotte di ieri, sono intervenuti in via Teocrito, odve erano stati segnalati due uomini intenti a forzare un parcometro della ditta “Sostare”. Giunti sul posto gli operanti hanno bloccato immediatamente i due uomini, entrambi pregiudicati rispettivamente di 33 e 24 anni, mentre con un arnese atto allo scasso erano ancora intenti a disalloggiare dalla colonnina del parcometro la cassetta contenente il denaro. I due, pertanto, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e, su disposizione del magistrato di turno, uno è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l’altro collocato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.