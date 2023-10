In quattro assaltano un bar ricevitoria: preso e arrestato uno dei rapinatori

Un tentativo di rapina in un bar con annessa sala giochi nella frazione Piano Tavola di Belpasso è stato fermato dalle forze dell'ordine nella serata di ieri, quando il nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Paternò, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Belpasso, ha arrestato un catanese di 47 anni ritenuto responsabile di rapina aggravata in concorso.

La vicenda è iniziata quando, intorno alle 22:30, una chiamata al 112 ha segnalato una rapina in corso nel bar. Quattro individui con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nell'esercizio commerciale, minacciando il titolare, i dipendenti e due clienti presenti. I rapinatori sono riusciti a impadronirsi di circa 4.000 euro custoditi nella cassa del bar, insieme a blocchetti di biglietti "gratta e vinci" e stecche di sigarette. Tuttavia, il titolare del locale e un'impiegata si sono barricati in un magazzino e sono riusciti a chiamare prontamente i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'arrivo dei militari i rapinatori avevano già fatto perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter e di una Fiat Panda. Ma a causa dell'alta velocità, il conducente del motociclo ha perso il controllo del veicolo, rovinando sull'asfalto insieme al suo passeggero, che è rimasto ferito nella caduta mentre il guidatore, invece, ha preferito continuare la fuga a piedi.

I carabinieri, in seguito alle informazioni fornite dalle vittime della rapina, hanno individuato il 47enne, ancora con il volto parzialmente coperto da un casco da motociclista e uno scaldacollo, disteso a circa 200 metri dal bar, ferito e sanguinante. Dopo il soccorso da parte del personale del 118, è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania, dove i medici hanno diagnosticato lesioni lievi.

Dopo aver completato una dettagliata ricostruzione della dinamica della rapina, basata su testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno arrestato il 47enne e posto a suo carico la misura degli arresti domiciliari. Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri tre partecipanti all'azione criminale.