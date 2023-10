Tentata rapina in via Domenico Tempio ma la vittima reagisce e finisce a botte: una denuncia

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato per “rapina” un 38enne catanese, già noto alle forze dell’ordine.

Mentre si trovavano in via Domenico Tempio, i carabinieri hanno notato una Lancia Y ferma nel mezzo della strada, con gli sportelli anteriori spalancati. Avvicinandosi per capire cosa stesse accadendo, hanno scoperto due uomini a terra, impegnati in una violenta colluttazione sul marciapiede vicino all'auto.

I militari sono immediatamente intervenuti e hanno notato che uno dei contendenti stava impugnando un coltello, che è stato prontamente lasciato cadere al suolo alla vista dei carabinieri. Gli uomini sono stati bloccati, separati e identificati come il 38enne che brandiva il coltello e un 27enne della provincia ennese. Nel veicolo di quest'ultimo, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola a salve che è stata messa in sicurezza.

Dopo aver stabilizzato la situazione, è stata ricostruita la sequenza degli eventi. Il 27enne, che aveva visibili ferite al volto, ha dichiarato che era stato aggredito dal 38enne, il quale aveva cercato di rapinarlo. Secondo il racconto della vittima, tutto era iniziato quando, intorno alle 3 di notte, stava fumando all'inizio del viale Kennedy della Plaia. Il 38enne si era avvicinato con il pretesto di chiedere una sigaretta, ma con un movimento fulmineo gli aveva strappato il telefono dalle mani, minacciandolo con la pistola a salve estratta dalla sua cintura.

Nel tentativo di guadagnare tempo, il giovane aveva proposto di accompagnare il rapinatore a prelevare denaro da un bancomat. Saliti a bordo della Lancia Y, avevano raggiunto Piazza Borsellino-Alcalà. Tuttavia, quando il rapinatore si era reso conto che il giovane non seguiva la direzione da lui suggerita, aveva frenato l'auto, cercando di rubare il veicolo. La vittima era scesa per cercare aiuto, ma era stata costretta a tornare alla sua auto quando il rapinatore aveva cercato di rubarla nuovamente.

Nel corso della colluttazione, il giovane era riuscito a disarmare il rapinatore, facendo cadere la pistola nell'auto. Tuttavia, l'aggressore non si era dato per vinto e aveva cercato di colpire il giovane con un coltello. Fortunatamente, i carabinieri erano arrivati in tempo per evitare ulteriori danni.

I militari hanno poi proceduto al sequestro sia del coltello che della pistola a salve in possesso del 38enne. Nel frattempo, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni a causa delle ferite riportate durante l'aggressione, tra cui un trauma cranico da aggressione con ferita lacero contusa e escoriazioni agli arti superiori e alla regione lombare.