Sorpreso a rubare in un terreno aggredisce il proprietario e gli ruba l'auto: denunciato

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti delle volanti sono stati inviati sulla strada statale 114, nei pressi di un noto hotel, a seguito della segnalazione pervenuta al 112 di una violenta aggressione in strada. Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato la vittima dalla quale hanno appreso che, poco prima, un uomo, che era stato sorpreso nel tentativo di asportare del materiale all'interno di un terreno di sua proprietà, lo aveva aggredito per poi allontanarsi frettolosamente.

Nel corso della colluttazione, l’uomo aveva minacciato la vittima con un coltello e dopo aver infranto con un vaso il parabrezza anteriore della sua autovettura, si era dato alla fuga. In considerazione delle informazioni ricevute, gli agenti, si sono messi alla ricerca dell’aggressore, riuscendo a intercettarlo.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un altro coltello, diverso da quello utilizzato per l’aggressione, in quanto durante la fuga se ne era disfatto. L’uomo, un pregiudicato catanese 44enne, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di tentata rapina, porto di armi od oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato.

