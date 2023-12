Assalto all'ufficio postale di via Pacinotti sventato dall'intervento dei carabinieri

Verso le 3.20 della scorsa notte, i carabinieri di Catania sono intervenuti presso l'ufficio postale situato in via Pacinotti in seguito a una segnalazione riguardante un tentativo fallito di furto del bancomat perpetrato da individui che avevano fatto uso di un escavatore. L'intervento dei militari è stato reso particolarmente complesso dalla presenza di cinque autovetture, risultate essere provento di furti, che ostruivano le vie di accesso.

Nonostante le difficoltà, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la scena della rapina. Tuttavia, i malviventi erano già riusciti a fuggire, abbandonando sul luogo gli strumenti utilizzati per tentare di asportare il bancomat, sradicato e caricato sul cassone di un veicolo Dayli, anch'esso risultato rubato e abbandonato dai rapinatori dopo un lungo inseguimento per sfuggire ai carabinieri che li stavano tallonando.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, poiché l'escavatore utilizzato nel tentativo di furto ha causato danni significativi a un pilastro portante dell'edificio che ospita l'ufficio postale. Di conseguenza, sono stati avviati approfonditi controlli sulla stabilità strutturale dell'immobile al fine di valutare i danni e garantire la sicurezza della struttura.

La vicenda si è dunque conclusa con il fallimento della rapina, ma ha lasciato dietro di sé una scia di veicoli rubati e danni strutturali all'edificio pubblico coinvolto. I carabinieri stanno ora conducendo ulteriori indagini per identificare la banda di rapinatori.