Beccati dalla polizia mentre tentava di portare via un'auto: un arresto

Nella notte appena trascorsa, la polizia ha arrestato un uomo di 57 anni di nazionalità romena per tentato furto aggravato in concorso con un altro soggetto rimasto ignoto.

L'intervento è avvenuto in via Caronda, dove due persone erano state notate da alcuni cittadini mentre armeggiavano all'interno di un'auto parcheggiata. Alla vista della polizia, i due malviventi si sono dati alla fuga. Uno dei due è stato bloccato e arrestato, mentre l'altro è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche del fuggitivo sono ancora in corso.

L'uomo arrestato, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di rubare l'auto forzando il deflettore posteriore sinistro, manomettendo le plastiche sotto il volante e il nottolino di accensione. Il proprietario del veicolo, sopraggiunto sul posto, ha denunciato il tentato furto e ha confermato i danni alla sua auto. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

