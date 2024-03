Pizzicati dai falchi mentre cercavano di portare via un'auto: arrestati

Due uomini, un 65enne e un 41enne, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di furto aggravato. Gli agenti della sezione criminalità diffusa (Falchi) attirati da un veicolo che spingeva un’altra autovettura hanno proceduto con un controllo sia dei veicoli che dei conducenti.

Il 65enne era alla guida del veicolo rubato mentre il 41enne a bordo dell’auto utilizzata per la spinta. In base alla ricostruzione dell’accaduto, i due uomini controllati avrebbero perpetrato il furto e, poco prima di allontanarsi, sono stati bloccati. Inoltre, all’interno dell’autovettura illecitamente rubata, era ancora presente la chiave adulterina, inserita nel cilindretto accensione, per consentirne lo sblocco dello sterzo.

I poliziotti hanno inoltre proceduto anche con un’attività di ricerca nel veicolo utilizzato per compiere il reato, rinvenendo ulteriori arnesi idonei al furto delle autovetture, quali una centralina elettronica, altre chiavi adulterine e guanti da lavoro. In ragione di quanto accertato, il 65enne già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e il 41enne sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati tratti in arresto.

Al termine delle formalità di rito, d’intesa con il Pm di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nel luogo di abituale dimora, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nei giorni successivi, ha convalidato la misura pre-cautelare. L’autovettura, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.

