Tenta di rubare da un'auto in sosta e poi fa a botte con il proprietario: denunciato

Al fine di incrementare la sicurezza di residenti e turisti e di prevenire e contrastare i fenomeni delinquenziali di illegalità diffusa, il Comando Provinciale di Catania ha potenziato la presenza delle pattuglie carabinieri sul territorio etneo. In tal senso, una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, che in tarda mattinata già gravitava in zona porto, in una manciata di minuti è intervenuta in via Domenico Tempio dove era stata segnalata al 112 una lite in strada.

All'arrivo sul luogo della lite, i carabinieri hanno trovato due uomini coinvolti in una rissa. Dopo aver separato e messo in sicurezza i due contendenti, hanno iniziato a indagare sulla dinamica dell'incidente e le ragioni alla base della discussione. I militari hanno scoperto che poco prima dell'alterco, un cittadino di origine tunisina di 39 anni aveva compiuto un rapido tentativo di furto su una Golf di ultima generazione parcheggiata in via Cristoforo Colombo. L'uomo aveva rotto il finestrino dell'auto nella speranza di rubare alcune monetine e oggetti personali, ma il suo piano era stato sventato dall'attivazione dell'antifurto, spaventandolo al punto da fuggire immediatamente.

La proprietaria dell'auto e il suo compagno avevano poi scoperto il veicolo danneggiato e, anziché recarsi immediatamente dai carabinieri, avevano deciso di cercare prove nei bar circostanti attraverso le telecamere di sicurezza. Attraverso le registrazioni video, avevano identificato il ladro in azione: un giovane indossante una tuta blu, maglietta bianca e un cappellino. Decisi a risolvere la situazione da soli, i due si stavano dirigendo verso la stazione carabinieri piazza Dante per denunciare l'accaduto quando, inaspettatamente, hanno incrociato il ladro per strada.

È qui che è scattata una rissa, fortunatamente interrotta rapidamente dall'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane tunisino è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato e lesioni personali, poiché il compagno della donna aveva subito lievi ferite che richiedevano pochi giorni di prognosi.