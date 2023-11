Tentano di rubare nell’auto in sosta ma vengono sorpresi dalla polizia: tre denunce

Nella serata di ieri la polizia ha denunciato tre persone tentato furto aggravato. L'operazione è scaturita in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa riguardante tre sospetti che stavano tentando di commettere un furto su un'auto parcheggiata nella zona tra via Fiamingo e via Conte Ruggero.

Le volanti sono prontamente intervenute in quella zona e hanno iniziato la ricerca delle persone segnalate, disponendo di una descrizione dettagliata. Uno dei sospetti è stato descritto come indossante un cappellino a pois colorati e una mascherina chirurgica, ed è stato segnalato come colui che aveva manomesso l'auto parcheggiata, impugnando un oggetto non meglio identificato. Uno dei complici indossava invece un berretto nero da baseball. Durante la ricerca, gli agenti hanno ricevuto preziose informazioni da un residente del quartiere che ha indicato loro la direzione di fuga dei tre sospetti, che si erano allontanati quando avevano notato l'arrivo delle volanti.

Nel frattempo, operatori del servizio di emergenza 118, che si trovavano nelle vicinanze, hanno avvistato due individui sospetti allontanarsi a bordo di un'auto in direzione di via Oberdan. La sala operativa ha immediatamente diramato una nota di ricerca dell'auto segnalata, che è stata successivamente localizzata in corso dei Martiri della Libertà, con a bordo i tre individui, due dei quali corrispondevano alle prime descrizioni fornite. La vettura è stata fermata, e i tre uomini sono stati sottoposti a controlli.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti un coltello multifunzione di tipo svizzero e quattro cacciaviti. Inoltre, sono stati recuperati sia il berretto nero da baseball che il cappellino a pois colorati e la mascherina chirurgica, tutti corrispondenti alle segnalazioni iniziali. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. Durante un sopralluogo tra via Fiamingo e via Conte Ruggero, gli agenti hanno individuato l'auto su cui i sospetti erano stati visti armeggiare, riscontrando segni evidenti di un tentato furto, con il finestrino anteriore del lato passeggero scalfito.

Sulla base delle prove raccolte e degli elementi emersi, i tre individui sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.