Tentato furto in una banca di via Sant'Euplio: preso e arrestato

Nella mattina di ieri, un tentativo di furto è stato sventato grazie all'intervento del personale delle volanti, richiamato in via Sant’Euplio a causa di un'allerta di sicurezza proveniente dall'istituto bancario Unicredit. Il personale di vigilanza aveva bloccato un individuo extracomunitario all'interno della sede della banca. Secondo quanto riferito dalle autorità, la guardia giurata impegnata in un controllo di routine degli ambienti interni della banca aveva scoperto che i cavi dell'allarme erano stati tranciati presso una porta dei locali garage situati nel seminterrato dell'edificio. Nel corso del suo intervento, è riuscita a bloccare un soggetto che cercava di fuggire.

Gli agenti giunti sul luogo hanno identificato il soggetto come un senegalese senza fissa dimora e con irregolare status sul territorio nazionale. Le indagini hanno inoltre rivelato che il senegalese non aveva agito da solo. Insieme ad altri individui ancora sconosciuti, aveva tranciato i cavi dell'allarme e forzato la porta d'accesso, riuscendo a penetrare all'interno dell'istituto bancario. Una volta all'interno, il gruppo aveva tentato di asportare diversi oggetti di valore, tra cui un tablet, un gruppo di continuità, una telecamera di sorveglianza e vari cavi elettrici. Gli strumenti da scasso utilizzati per entrare nell'edificio sono stati rinvenuti e sequestrati dalla polizia. Il senegalese è stato immediatamente arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso con altre persone ancora non identificate. Su disposizione del Procuratore di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che è previsto tenersi nella mattinata odierna.