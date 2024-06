Tentato furto sventato in un bar di piazza Europa: arrestato un pregiudicato

Un tentativo di furto è stato sventato ieri sera in un bar di piazza Europa a Catania grazie all'intervento della polizia. Protagonista un pregiudicato catanese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ha cercato di rubare il denaro contante dalla cassa del bar.

L'uomo è stato scoperto dal titolare del bar che, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ha notato la sua presenza all'interno del locale mentre tentava di scassinare la cassa. Immediatamente ha dato l'allarme alla polizia.

Sul posto sono intervenute due volanti che, in pochi minuti, hanno raggiunto il bar. L'uomo, accortosi dell'arrivo dei poliziotti, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dagli agenti. Arrestato per furto aggravato, il pregiudicato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

