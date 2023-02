Tentano furto in un capannone della zona industriale: presi e arrestati

Quattro persone sono stati arrestate dal personale delle volanti per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Lo scorso 8 febbraio, la sala operativa ha inviato due volanti presso un capannone della zona industriale, in via Cosmo Mollica Alagona, in cui era stata segnalata, da parte del titolare dell’azienda e dal personale della vigilanza privata, la presenza di tre soggetti sospetti all’esterno del plesso. I tre soggetti erano stati notati, attraverso le telecamere di sicurezza installate sul perimetro dell’azienda, nell’atto di forzare una porta di accesso alla struttura. Gli equipaggi, giunti sul posto hanno individuato dinanzi all’ingresso una vettura con un uomo al suo interno che guardava in direzione dell’azienda. L’uomo è stato quindi sottoposto a controllo, e proprio in quel frangente gli operatori di una delle volanti impegnate hanno notato i tre soggetti originariamente segnalati nell’atto di scavalcare un muro di cinta dell’azienda per darsi alla fuga.

I poliziotti si sono quindi alla ricerca dei tre fuggitivi, riuscendo ad intercettarli. Uno dei tre è stato fermato mentre tentava di darsi alla fuga attraverso una porta secondaria dell’azienda in cui si era intrufolato, mentre gli altri due sono stati invece trovati nascosti tra i semirimorchi parcheggiati nel piazzale della ditta. Tutti e quattro i soggetti sono stati quindi arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso, ed accompagnati in Questura.

All’esito degli accertamenti è emerso che tre dei quattro fermati annoveravano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e che due di loro risultavano anche essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Inoltre, in ragione dei numerosi precedenti specifici e delle condotte poste in essere dai fermati, si è proceduto anche ad effettuare delle perquisizioni presso i rispettivi domicili, rinvenendo all’esito dell’attività una pistola a salve, priva di tappo rosso, che è sequestrata per effettuare i successivi accertamenti.

Nel corso delle attività, nelle vicinanze dell’abitazione di uno dei soggetti fermati, gli agenti hanno rinvenuto peraltro quattro autovetture risultate provento di furto e rubate nei giorni delle festività agatine. Le auto sono restituite ai legittimi proprietari. Di tutto quanto accaduto veniva data notizia al Pm di turno, che ha disposto di sottoporre gli arrestati alla misura cautelare degli arresti domiciliari.