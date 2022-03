Tentato furto alla chiesa di San Francesco di Paola, i finanzieri colgono sul fatto il ladro

I militari della guardia di finanza di Catania hanno denunciato un uomo di trent’anni, originario di Catania che ha tentato di mettere a segno un furto all’interno della chiesa di San Francesco di Paola, nel quartiere della Civita. L'intervento è scattato grazie ad una segnalazione. Con la collaborazione di un sagrestano, i finanzieri hanno fatto accesso presso i locali della chiesa, riscontrando segni evidenti di effrazione, quali la rottura di diverse porte a vetro e l’apertura di alcuni mobili.

Successivamente, giunti al piccolo teatro che fa parte del complesso ecclesiastico, hanno individuato un uomo, sorpreso mentre rovistava all’interno del mobilio. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una pinza metallica e di una spranga di ferro, ancora accanto ad una porta con i vetri in frantumi. Sono stati ritrovati, posizionati in ordine sopra una libreria e pronti per essere asportati, diversi oggetti preziosi facenti parte del patrimonio ecclesiastico, tutti già restituiti al parroco della chiesa di San Francesco di Paola.