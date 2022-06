Chiedono un passaggio e gli rubano chiavi e cellulare: arrestate due donne

Nella serata di ieri gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Dusmet, all'altezza dell'ingresso del Porto, per sedare una lite scoppiata in strada tra un uomo e due donne. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe riferito agli agenti di aver accettato di dare un passaggio alle due donne ma, al momento di lasciarle, sarebbe scoppiata la lite. Le due donne, infatti, dopo essere riuscite a sottrargli le chiavi della macchina e il cellulare, avrebbero cercato di estorcere all'uomo 70 euro in cambio della restituzione degli oggetti rubati. Le due donne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono quindi arrestate per i reati di furto e tentata estorsione.