Arrestati tre ladri che avevano tentato un furto in un deposito di materiale edile

Lo scorso sabato, gli agenti di polizia hanno arrestato tre uomini accusati di tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 5 del mattino, diversi equipaggi impegnati nel servizio di controllo del territorio sono stati inviati in via San Pietro Clarenza, in cui era stato segnalato un furto in atto all’interno di un deposito di materiale edile. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato tre uomini intenti a caricare due grossi furgoni. Alla loro vista, il terzetto si è dato alla fuga. Ma, dopo un rapido inseguimento, è stato bloccato. Si è così accertato che, dopo avere tagliato la rete di recinsione del deposito, avevano caricato i loro furgoni con numerosi ponteggi metallici per uso edile. All’interno dei mezzi sono stati rinvenuti diversi utensili atti allo scasso e al taglio della rete. E' stato quindi contattato il proprietario del deposito è giunto sul posto per accertare i danni e per formalizzare la denuncia. I tre sono stati condotti in questura in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori indagini per accertare l’identità di altri complici.