Entrano nel garage di un condominio per rubare un motorino: arrestati

Due ladri sono stati arrestati dalla polizia mentre tentavano di rubare un ciclomotore. L'episodio è avvenuto nella notte di ieri, durante un servizio di controllo del territorio da parte della squadra volante della questura.

Gli agenti sono intervenuti in via Gambetta a seguito di una segnalazione di cittadini che avevano notato due individui sospetti all'interno dei garage di un condominio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso i due uomini intenti ad armeggiare su un ciclomotore con l'intento di rubarlo.

I due ladri, un marocchino di 41 anni e un catanese di 27 anni, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto numerosi attrezzi da scasso e una bicicletta elettrica di cui i due uomini non sono stati in grado di fornire la provenienza. La bicicletta è stata sottoposta a sequestro.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che i due ladri erano già stati segnalati più volte alla competente Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un aggravamento delle misure cautelari. Infatti, entrambi avevano numerosi precedenti penali e diversi arresti, soprattutto nell'ultimo mese.

Proprio negli ultimi giorni, a loro carico erano state emesse delle ordinanze di custodia cautelare in carcere non ancora notificatigli in quanto irreperibili. In ottemperanza a tali provvedimenti, i due uomini sono stati arrestati e associati alla casa circondariale di piazza Lanza.

Il cittadino catanese è stato, inoltre, denunciato per minacce a pubblico ufficiale, per aver proferito frasi minacciose nei confronti degli agenti e per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale