Radiomobile

/ Via Giuseppe Garibaldi

Sorpresi dai carabinieri mentre tentano di rubare uno scooter in via Garibaldi: arrestati

Due catanesi di 32 e 39 anni, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati, sono stati beccati dai carabinieri mentre tentavano di portar via un Honda Sh. In un altro episodio sono invece scattate le manette per un 39enne, sorpreso a rubare in un negozio di casalinghi