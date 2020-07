Tentano di rubare uno scooter a Cibali, arrestati

I carabinieri hanno arrestato il 20enne Rosario Cutuli e un 17enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili ditentato furto aggravato in concorso. I due sono stati beccati a seguito di una segnalaizone in via Casagrandi mentre stavano forzando, con alcini arnesi, il cilindretto di accensione e la serratura della sella di un Honda Sh parcheggiato in strada. Sorpresi dalla gazzella dei militari sono stati arrestati e lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati condotti

rispettivamente agli arresti domiciliari e nel centro di prima accoglienza per minori di Catania.

