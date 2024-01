Usano una vecchia Fiat Uno per tentare un furto con spaccata, ma il colpo fallisce grazie ai carabinieri

I servizi di prevenzione dei carabinieri del comando provinciale di Catania sono riusciti a sventare l’assalto ai danni di un centro scommesse di Pedara da parte di ignoti malviventi. In particolare alle 2circa del mattino, due pattuglie della Compagnia di Acireale, nel corso di un più ampio e articolato controllo su strada mirato soprattutto al contrasto di furti e rapine, sono velocemente intervenute in Ara di Giove, nel centro di Pedara, in seguito all’attivazione dell’allarme antintrusione di un centro scommesse. Fondamentale l’immediata azione di coordinamento della centrale operativa della Compagnia di Acireale che, ricevuta la segnalazione del possibile furto in atto, ha disposto immediatamente l’intervento di una gazzella del nucleo radiomobile e di un equipaggio della stazione di Pedara, già presenti nell’area presso l’attività commerciale, per verificare appunto cosa stesse accadendo. I militari dell’Arma sono così riusciti a raggiungere in una manciata di minuti la potenziale scena del crimine.

I ladri, sicuramente avvisati da complici con funzione di vedetta, dopo aver tentato una "spaccata" erano riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei militari, abbandonando la carcassa di un’auto davanti all’esercizio commerciale, senza riuscire a portare via nulla. Diramate le ricerche, si è quindi passati alle fasi del sopralluogo. È stata quindi trovata, poco distante dal centro scommesse, una Fiat Uno appena rubata in zona per ed utilizzata dai criminali come "ariete" per cercare di sfondare la porta d’accesso del negozio, protetto comunque da inferriate metalliche, oltre che da un sistema di allarme. Compresa la dinamica dell’evento, i carabinieri hanno così proceduto sia ai rilievi tecnico-scientifici sul veicolo che ad acquisire le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, allo scopo di riuscire ad identificare i ladri.