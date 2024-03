Assalto con un escavatore al supermercato: colpo sventato dai carabinieri

Ancora un tentativo di furto con "spaccata". Questa volta il colpo, non portato a termine, è avvenuto ad Aci Catena, in via Nizzeti. Nel mirino dei ladri la cassaforte del supermercato Eurospin. Intorno alle 3.30 della notte, utilizzando un escavatore precedentemente rubato, hanno cercato di sfondare la vetrina ma grazie all'intervento tempestivo di una pattuglia di carabinieri, la rapina non è andata in porto. Attualmente, sono in corso approfondite indagini per ricostruire nei dettagli l'accaduto e individuare i responsabili di questo tentato furto. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza e la presenza di eventuali testimoni.

