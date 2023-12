Aci Catena, assalto ad un supermercato sventato dall'intervento dei carabinieri

Una tecnica ormai consolidata: bloccare, con mezzi anche rubati, tutte le vie d'accesso al luogo scelto per il furto. Qualche giorno fa, stessa procedura per il tentato furto all'ufficio postale di via Pacinotti sventato dall'intervento dei carabinieri. La notte scorsa, intorno alle ore 3, un gruppo di malviventi ha preso di mira il supermercato nella frazione San Nicoló di Aci Catena. Per rubare la cassaforte del discount, la banda ha bloccato tutte le strade d’accesso con mezzi. Anche questa volta, l'intervento dei carabinieri ha impedito ai ladri di portare via il bottino. Indagini dei carabinieri per individuare i protagonisti del reato.

In aggiornamento