Coltellate all'ex compagna, arrestato un 54enne pregiudicato: la donna si è salvata rifugiandosi in casa

Un pregiudicato catanese di 54 anni, già ristretto ai domiciliari, ha tentato ieri sera di uccidere l'ex compagna, una 50enne residente a San Cristoforo. La donna è riuscita a chiamare il 112, facendo così scattare l'intervento dei carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Al loro arrivo sul posto, i militari hanno notato la presenza di un uomo che stava allontanandosi trascinando due valigie. E' stato subito bloccato mentre altri colleghi salivano immediatamente al primo piano dell’abitazione. La donna, che ha tirato un sospiro di sollievo alla loro vista, ha mostrato loro i segni di due ferite da taglio alla spalla sinistra ed al torace, aggiungendo che il responsabile dell’aggressione era proprio il soggetto che avevano appena bloccato in strada. La vittima è stata condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco, ove i medici le hanno curato le ferite, dando una prognosi di 10 giorni. La signora ha raccontato che il suo ex convivente, con il quale aveva interrotto una relazione sentimentale da circa 8 mesi dopo una convivenza ultratrentennale, avrebbe sempre mantenuto un comportamento violento nei suoi confronti, generato da una morbosa gelosia, motivi futili o pretestuosi, che si sarebbero tradotti con cadenza quasi quotidiana in pugni, schiaffi ed insulti di ogni genere.

La decisione d’interrompere il rapporto "malato" sarebbe stata presa dalla 50enne quando, nello scorso mese di novembre, casualmente i due si erano incrociati presso l’abitazione del figlio. Alla richiesta della donna circa i motivi della presenza lì dell’uomo, quest’ultimo le avrebbe lanciato il telefono sul viso e, dopo averla rincorsa mentre cercava di rifugiarsi in casa, l’avrebbe presa a pugni provocandole la rottura dei denti dell’arcata superiore. Altro violento episodio sarebbe avvenuto nello scorso aprile. Dopo averla incrociata sulla scala per arrivare all’abitazione della suocera, l'uomo violento l’avrebbe ancora presa a pugni provocandole ecchimosi sul lato sinistro del viso. La poveretta non aveva mai denunciato l’incredibile sequenza di violenze fisiche e verbali sino all’episodio di ieri. Si sarebbe trovata in strada per parlare con il nipote ed un’altra persona quando, da lontano, tutti avrebbero sentito gridare il suo ex compagno, che le diceva: "Ora vegnu e t’ammazzu!". A quel punto, correndo, si sarebbe avventato su di lei con un coltello, sferrandole due colpi ai quali la malcapitata avrebbe cercato di opporsi lanciandogli contro le scarpe e fuggendo. E' riuscita a trovare riparo all’interno della propria casa e successivamente, confortata da un’amica, ha chiesto aiuto telefonicamente al 112. L'aggressore è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la permanenza in carcere.