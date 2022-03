Colpisce la moglie con uno sgabello e tenta di strangolarla: arrestato 78enne

La polizia di Caltagirone ha arrestato, per il reato di tentato omicidio, un 78enne calatino, resosi autore di una violenta aggressione ai danni della moglie. I poliziotti, intervenuti all’interno dell’abitazione coniugale, hanno trovato la donna riversa a terra in cucina, con una vistosa ferita alla testa ed il volto tumefatto. La ricostruzione dell’accaduto ha permesso di accertare che l’uomo, al culmine di un’accesa lite, aveva violentemente e ripetutamente colpito la moglie alla testa utilizzando uno sgabello, tentando anche di strangolarla con l’uso di un cavo elettrico. Le gravi condizioni dell’anziana vittima, minacciata di morte durante le fasi dell’aggressione subita, richiedevano l’urgente intervento di personale sanitario per il trasporto e il successivo lungo ricovero, presso l’ospedale “Gravina” di Caltagirone. L'aggressore è stato condotto presso la casa circondariale di Caltagirone ed il suo arresto, su richiesta della Procura di Caltagirone è stato convalidato dal Gip che ha applicato la massima misura custodiale.