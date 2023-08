Agguato a colpi di pistola a San Berillo: due arresti

Una misura cautelare è stata eseguita dalla polizia di Stato su delega della Procura Distrettuale della Repubblica in relazione a un caso di grave violenza armata. La misura è stata emessa il 4 luglio scorso dal Gip presso il Tribunale di Catania nei confronti di due 22enni: Giuseppe Concetto Piterà e Mario Leonardi, quest'ultimo già detenuto.

I due giovani sono accusati, sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, della commissione in concorso dei reati di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e ricettazione.

Le indagini, condotte dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura di Catania sotto la coordinazione della Procura Distrettuale, hanno rivelato prove che suggeriscono che Giuseppe Concetto Piterà, soprannominato "u matelicu", avrebbe agito in concorso con Mario Leonardi nell'attentato ai danni di un cittadino catanese avvenuto il pomeriggio del 27 aprile scorso. La vittima è stata colpita da quattro proiettili sparati da una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 al ginocchio destro causandogli lesioni personali con prognosi di 15 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine ha avuto inizio grazie alla segnalazione dei medici di un ospedale locale che hanno trattato il ferito, il quale aveva subito colpi d'arma da fuoco al ginocchio destro. Le prime indagini hanno portato alla zona di San Berillo Nuovo, dove sono stati rinvenuti due bossoli calibro 7,65. Inoltre, l’auto della persona ferita, all’interno della quale si trovava nel corso dell’aggressione armata, presentava tre fori di proiettile.

Ulteriori indagini, tra cui l'analisi del traffico telefonico e delle immagini di telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire i dettagli della sparatoria. Gli inquirenti avrebbero identificato Mario Leonardi come il conducente dello scooter utilizzato nell'agguato, mentre Giuseppe Concetto Piterà avrebbe sparato i colpi di pistola contro la vittima. Il tentato omicidio è stato catturato in tempo reale da una videocamera di sorveglianza installata in un'auto in transito, che ha registrato chiaramente l'esplosione dei proiettili.