Tenta di rubare la borsa ad una turista tunisina, catanese denunciato

Intorno alle ore 3 di questa notte, una turista tunisina si è presentata in questura per denunciare il tentato scippo della sua borsa ad opera di un uomo, fuggito poi a bordo di uno scooter del quale la donna è riuscita a fornire anche il numero di targa. Solo grazie alla resistenza opposta dalla turista il ladro non è riuscito nell’intento, ma la signora è comunque caduta a terra procurandosi un ematoma al gomito. Gli accertamenti dal personale delle volanti hanno permettesso di individuare il proprietario del veicolo, un pregiudicato catanese di 42 anni. Condotto in questura e riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla vittima come l’autore del tentativo di furto, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto con strappo.