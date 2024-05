In crisi per la fine del proprio matrimonio, tenta di farla finita: salvato dalla polizia

Un giovane catanese è stato salvato da un gesto estremo grazie all'abilità di trattativa e di persuasione di un ispettore del commissariato di pubblica sicurezza "Nesima". L'uomo, in preda a una profonda crisi dovuta alla fine del proprio matrimonio, aveva manifestato intenti suicidi, lasciando un biglietto d’addio per i propri figli e si era allontanato da casa con l'intenzione di farla finita.

I familiari, allarmati da un biglietto d'addio lasciato dall'uomo, si sono immediatamente rivolti alla polizia. Poco dopo, nel corso dell’ennesimo tentativo da parte del padre di contattare il giovane telefonicamente, lo stesso rispondeva singhiozzando e confermando l’intenzione di farla finita, salutando di fatto i propri congiunti. L'Ispettore, intuendo la gravità della situazione, ha preso in mano la vicenda e, con grande sensibilità e tatto, è riuscito a stabilire un contatto telefonico con l'uomo.

Nel corso di una conversazione durata circa 40 minuti, l'ispettore ha saputo conquistare la fiducia dell'uomo, ascoltandolo con attenzione e comprendendo le sue sofferenze. Con pazienza e parole di conforto, è riuscito a convincerlo a desistere dal suo proposito e a fissare un incontro.

L'incontro è avvenuto in un luogo appartato, lontano da occhi indiscreti. L'ispettore, in borghese e da solo, ha incontrato il giovane e, con grande umanità, gli ha fatto capire che la sua vita aveva ancora valore e che non era solo. Dopo un lungo colloquio, il giovane, finalmente rasserenato, ha accettato di seguire l'ispettore in commissariato. Lì, tra le lacrime, ha potuto riabbracciare i suoi cari, sollevati e grati per il lieto epilogo della vicenda. Nei giorni successivi, la famiglia ha scritto una lettera alla questura di Catania per esprimere la propria profonda riconoscenza all'ispettore e a tutti gli agenti del commissariato "Nesima".

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.

