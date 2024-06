Termoculla provoca un incendio nell'ospedale di Acireale, evacuato il reparto di Ostetricia

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, insieme a personale e mezzi di supporto inviati dalla sede centrale e dal distaccamento nord, sono intervenuti ieri sera, poco dopo le ore 23,00, per un incendio sviluppatosi al terzo piano dell'ospedale "Santa Venera e Santa Marta" di Acireale, nel reparto di Ostetricia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli ambienti ed evacuato precauzionalmente le persone che si trovavano nel reparto che era stato invaso dai fumi prodotti dall'incendio. L'incendio ha avuto origine da una termoculla presente nel reparto. Non sono stati segnalati feriti intossicati tra il personale sanitario in servizio e i degenti. Sul posto presenti anche sanitari del servizio 118 e le forze dell'ordine.

